Коронавирус Раскрыта правда о зараженных коронавирусом во Львовской области

2020-04-06 11:40 450

На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 63 человека из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У семи пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На самоизоляции в области находятся 224 человека. Кроме того, вчера вечером в области коронавирусную инфекцию заподозрили еще у семи человек. Пациенты из города Львов и Николаевского района области.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 387 человек. У 27 пациентов подтвердили положительный результат теста на коронавирус.

Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении одной из больниц области. Пять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Три пациента выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше