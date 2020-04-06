Коронавирус Борис Джонсон экстренно доставлен в реанимацию - не может дышать

2020-04-06 11:12 261
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Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких и его подключат к аппарату.  

“Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких”, - сообщают СМИ со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству системы здравоохранения Англии.

Ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, так как у него по-прежнему сохраняются симптомы инфекции.

Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция 27 марта. Тогда же он перешел в режим самоизоляции и стал работать из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.

Всего в Соединенном Королевстве выявлено уже почти 42 тысячи заразившихся, 4,3 тысячи человек умерли.

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