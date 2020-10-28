Коронавирус Зараженный Covid-19 Роман Виктюк попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

2020-10-28 12:39 72

Театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Роман Виктюк попал в реанимацию в связи с заболеванием Covid-19. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

"У режиссера Романа Виктюка обнаружен коронавирус. Сейчас народный артист переведён в реанимацию ГКБ им. Бахрушиных в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально 83-летнего Виктюка положили в отделение второй терапии, однако состояние режиссера ухудшилось, и он был переведён в реанимацию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире