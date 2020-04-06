Украина фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога

2020-04-06 10:38 255

Киевляне сообщают о том, что в столице пахнет гарью. Это началось еще вчера, но сегодня утром ситуация только ухудшилась: смог навис в основном над правым берегом Днепра. Впрочем, чувствуется удушливая атмосфера по всему городу.

Самое опасное — это горящие леса в Чернобыльской зоне, откуда ветер их несет на столицу и ее города-спутники. Спасатели уверяют, что повышения радиационного фона нет. В Киеве и области он составляет 0.011 мр/час, что входит в пределы нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве начал снова портиться еще 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимальных значений вообще с начала весны.

Судя по интерактивной карте того же сервиса, больше всего проблем на правом берегу Днепра. Причем еще 3 апреля смог висел преимущественно над левым берегом.

Городские власти объясняли ситуацию тем, что кто-то поджигает сухую траву, которая осталась с прошлого года.

«Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество поджогов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор», — заявил Виталий Кличко.

На следующий день КГГА заявила, что горит вся область.

«За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га», — отмечает пресс-служба мэрии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше