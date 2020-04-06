Украина фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога

2020-04-06 10:38 255
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Киевляне сообщают о том, что в столице пахнет гарью. Это началось еще вчера, но сегодня утром ситуация только ухудшилась: смог навис в основном над правым берегом Днепра. Впрочем, чувствуется удушливая атмосфера по всему городу.

Самое опасное — это горящие леса в Чернобыльской зоне, откуда ветер их несет на столицу и ее города-спутники. Спасатели уверяют, что повышения радиационного фона нет. В Киеве и области он составляет 0.011 мр/час, что входит в пределы нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве начал снова портиться еще 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимальных значений вообще с начала весны.

 

Судя по интерактивной карте того же сервиса, больше всего проблем на правом берегу Днепра. Причем еще 3 апреля смог висел преимущественно над левым берегом.

Городские власти объясняли ситуацию тем, что кто-то поджигает сухую траву, которая осталась с прошлого года.

«Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество поджогов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор», — заявил Виталий Кличко.

На следующий день КГГА заявила, что горит вся область.

«За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га», — отмечает пресс-служба мэрии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек

2020-04-05 13:30 780

При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

2020-04-05 13:00 669

Киев в кольце пожаров, в городе зафиксировано сильное загрязнение воздуха

2020-04-05 09:00 696

В Киевской области массово увольняются медики - низкие зарплаты при высоком риске COVID-19

2020-04-03 17:33 1254

Еще новости в разделе "Украина"

фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога

2020-04-06 10:38 255

видео Всеукраинская школа онлайн - телеканалы начали трансляцию школьных занятий

2020-04-06 09:40 291

Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн

2020-04-06 09:11 603

Из-за карантина Вакарчука похоронят по тихому на Лычаковском кладбище Львова

2020-04-06 08:39 1710
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога 2020-04-06 10:38 255
видео Всеукраинская школа онлайн - телеканалы начали трансляцию школьных занятий 2020-04-06 09:40 291
Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн 2020-04-06 09:11 603
Из-за карантина Вакарчука похоронят по тихому на Лычаковском кладбище Львова 2020-04-06 08:39 1710

Лента

14:16 МОЗ изменяет принципы лечения COVID-19 - разрешат новые препараты
13:44 В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты
13:15 Откуда взялся COVID-19: раскрыты неожиданные данные британской разведки
12:43 Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы
12:14 Курс валют сегодня удивил всех - что происходит с гривной долларом
11:40 Раскрыта правда о зараженных коронавирусом во Львовской области
11:12 Борис Джонсон экстренно доставлен в реанимацию - не может дышать
фото 10:38 В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога
10:12 Ситуация с COVID-19 в Украине: число заражений быстро растет, самые опасные области
видео 09:40 Всеукраинская школа онлайн - телеканалы начали трансляцию школьных занятий