Коронавирус СБУ накрыла большую ботоферму РФ, распространявшую фейки о COVID-19

2020-04-06 15:12 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Днепре правоохранители пресекли деятельность ботофермы, которая распространяла фейки о COVID-19 и призывала к свержению конституционного строя, о чем говорится в пресс-центре СБУ.

Руководили деятельностью ботов из РФ, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров.

Ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

Мощность “фермы” — более 5000 ботов.

Телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

“Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники. Продолжается следствие.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым о ситуации в стране и своем городе

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Двойной удар по РФ: Путин не сдержался и выдал детали катастрофы...

2020-04-02 21:30 1719

Из Киева уходит единственный эвакуационный поезд в РФ - обратно может не вернуться

2020-03-27 15:35 2292

документ СБУ займется Александром Тимаковым, который разгонял панику о коронавирусе среди одесситов

2020-03-26 13:57 1608

Мошенничество на COVID-19: В Украине продают фейковые лекарства от коронавируса

2020-03-23 12:16 1098

Еще новости в разделе "Коронавирус"

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

2020-04-06 18:30 30

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 99

Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков

2020-04-06 17:45 129

В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

2020-04-06 17:30 108
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли 2020-04-06 18:30 30
С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список 2020-04-06 18:00 99
Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков 2020-04-06 17:45 129
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели 2020-04-06 17:30 108

Лента

18:30 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли
18:00 С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список
17:45 Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков
17:30 В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели
17:15 У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады: названы дата и главные вопросы
17:00 Американские ученые нашли уязвимое место коронавируса
видео 16:30 Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин
16:15 Минздрав назвал предел больных COVID для медицины
15:46 В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение
15:12 СБУ накрыла большую ботоферму РФ, распространявшую фейки о COVID-19