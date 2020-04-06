Коронавирус В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

2020-04-06 17:30 108
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В Испании, которая стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом, заявили о рекордном снижении заболевания инфекцией COVID-19 за 2 недели. Об этом передает Bloomberg.

По данным Министерства здравоохранения, в понедельник, 6 апреля общее число заражений достигло 135 тыс. человек. За сутки корнавирусом заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта.

Кроме того, уже второй день подряд наблюдается незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек по сравнению с 674 погибшими в воскресенье. Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса скончались более 13 тыс. испанцев.

Как сообщали Українські Новини, врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида.

По данным на 3 апреля, в Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч.

Также Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус.

Тем временем, вторая волна эпидемии инфекции COVID-19 накрыла Китай.

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