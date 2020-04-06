Коронавирус Медики рассказали, что ожидает перенесших тяжелую форму коронавируса

2020-04-06 19:00 663
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13,8% заболевших страдают тяжелыми осложнениями.

Эксперты утверждать, что пациенты с коронавирусом, которым требуется лечение в отделении интенсивной терапии, могут страдать от синдрома пост-интенсивной терапии.

Пациенты, требующие интенсивной терапии, подвергаются риску нарушения психического здоровья: посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и депрессия, они страдают от когнитивных нарушений и физических ограничений, сообщает Weill Cornell Medicine.

Группа риска - пациенты испытывающие тяжелую дыхательную недостаточность и подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких, и пациенты с диагнозом септический шок.

Эксперты считают, что у большинства людей, инфицированных коронавирусом COVID-19, симптомы будут слабыми. Но из 20%, которые госпитализированы, 13,8% страдают «тяжелыми осложнениями», а 6,1% - дыхательной недостаточностью или «критическим» заболеванием, сообщает McClatchy News.

Доктор Даниэла Дж. Ламас, врач интенсивной терапии в Бригаме, написала для The New York Times, что, хотя долгосрочных исследований выживших после коронавируса еще не существует, эксперты знают, что выздоровление для выживших после острого респираторного дистресс-синдрома возможно. Но это занимает время.

«Мы понимаем - выжившие могут столкнуться с целым рядом трудностей - тревожностью, депрессией, посттравматическим стрессом, даже когнитивной дисфункцией - после того, как они оправятся от своего критического состояния. По мере того, как мы видим больше выживших, эти вопросы и трудности нам, как врачам, нужно будет решать».

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