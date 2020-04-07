Украина Пожар в Чернобыльской зоне - какой радиационный фон в Киеве и области

2020-04-07 12:15 174

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с огнем, по состоянию на данное время там горят травяной настил и лесная подстилка на площади около 20 Га.

Как сообщает ГосЧС, трава и лесная подстилка горят отдельным очагами вблизи пгт Полесское, с. Владимировка, с. Октябрьское и с. Рудня-Осошня.

"К тушению привлечено 104 чел. и 26 ед. техники (из них один вертолет Ми-8, который совершил 19 сбросов воды, общим объемом 38 тонн)", — говорится в сообщении.

В ГосЧС уверяют, что в Киеве и Киевской области радиационный фон в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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