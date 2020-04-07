Украина Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина

2020-04-08 15:14 279
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В связи с введенным карантином судебная система Украины оказалась заблокирована: более 5 тыс. судов перенесены, сообщает Opendatabot.

Сейчас ряд судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний в режиме онлайн. Однако пока механизм введения этой практики не прописан.

Напомним, 13 марта в Украине был введен карантин. Предполагалось, что он продлится до 3 апреля. Но 25 марта Кабмин продлил карантин на 30 дней - до 24 апреля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как отстоять свои права во время карантина

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти Киева передумали массово устанавливать камеры с функцией распознавания лиц

2020-04-08 14:45 216

У Зеленского признали, что скорого ослабления карантина ждать не стоит

2020-04-08 13:42 384

Затраты на борьбу с COVID-19 в Украине уже достигли миллиарда, и это еще не все

2020-04-08 13:15 213

Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план

2020-04-08 10:12 2571

Еще новости в разделе "Украина"

Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина

2020-04-08 15:14 279

ТРАГЕДИЯ На улице Львова бомж зарезал известного музыканта - лидера «Лесик Band» Дацюка

2020-04-08 10:44 297

В квитанциях за март появился новый платеж

2020-04-08 08:58 765

Як змінился вулиці Львова під час пандемії короновірусу

2020-04-08 08:41 297
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина 2020-04-08 15:14 279
ТРАГЕДИЯ На улице Львова бомж зарезал известного музыканта - лидера «Лесик Band» Дацюка 2020-04-08 10:44 297
В квитанциях за март появился новый платеж 2020-04-08 08:58 765
Як змінился вулиці Львова під час пандемії короновірусу 2020-04-08 08:41 297

Лента

18:00 Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей
17:30 В Украине стремительно растет число безработных
17:00 Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев
16:30 Количество случаев заболевания COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч
15:46 В США отчаянно ищут лекарство от Covid-19 - испытывают более десяти препаратов
15:14 Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина
14:45 Власти Киева передумали массово устанавливать камеры с функцией распознавания лиц
фото 14:16 Сенатор США вылечился от коронавируса и устроился бесплатно работать в клинику
13:42 У Зеленского признали, что скорого ослабления карантина ждать не стоит
13:15 Затраты на борьбу с COVID-19 в Украине уже достигли миллиарда, и это еще не все