Украина Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина

2020-04-08 15:14 279

В связи с введенным карантином судебная система Украины оказалась заблокирована: более 5 тыс. судов перенесены, сообщает Opendatabot.

Сейчас ряд судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний в режиме онлайн. Однако пока механизм введения этой практики не прописан.

Напомним, 13 марта в Украине был введен карантин. Предполагалось, что он продлится до 3 апреля. Но 25 марта Кабмин продлил карантин на 30 дней - до 24 апреля.

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