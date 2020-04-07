Коронавирус Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления

2020-04-07 20:30 405

Первая больная, которая заразилась коронавирусом в Сумской области, на сегодняшний день здорова.

В Сумской области выздоровела первая зараженная коронавирусом женщина. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА.

Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.

"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.

Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.

Ранее сообщалось, что из тернопольской больницы выписали четырех детей с COVID-19. В общем из городской больницы уже выписали 5 детей и трех взрослых. Инфицированных в регионе - 168 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки прибавилось 143 больных коронавирусом.

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