Коронавирус Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления

2020-04-07 20:30 405
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Первая больная, которая заразилась коронавирусом в Сумской области, на сегодняшний день здорова.

В Сумской области выздоровела первая зараженная коронавирусом женщина. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА.

Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.

"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.

Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.

Ранее сообщалось, что из тернопольской больницы выписали четырех детей с COVID-19. В общем из городской больницы уже выписали 5 детей и трех взрослых. Инфицированных в регионе - 168 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки прибавилось 143 больных коронавирусом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о главным способах не заразиться COVID-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 561

видео Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин

2020-04-06 16:30 477

фото В Италию поехало 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

2020-04-05 11:30 969

Как получить пособие временно потерявшим работу из-за карантина

2020-04-03 20:31 1689

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Впереди "ад": политолог рассказал, как коронавирус может "убить" Россию

2020-04-07 22:00 1143

Певицу Надежду Бабкину с коронавирусом ввели в искусственную кому. Ее мог заразить бойфренд подруги

2020-04-07 21:30 1116

Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления

2020-04-07 20:30 405

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

2020-04-07 20:01 339
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Впереди "ад": политолог рассказал, как коронавирус может "убить" Россию 2020-04-07 22:00 1143
Певицу Надежду Бабкину с коронавирусом ввели в искусственную кому. Ее мог заразить бойфренд подруги 2020-04-07 21:30 1116
Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления 2020-04-07 20:30 405
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях 2020-04-07 20:01 339

Лента

22:00 Впереди "ад": политолог рассказал, как коронавирус может "убить" Россию
21:30 Певицу Надежду Бабкину с коронавирусом ввели в искусственную кому. Ее мог заразить бойфренд подруги
21:00 В квитанциях за март появился новый платеж
20:30 Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления
20:01 В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
20:00 Через две недели: в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем..."
20:00 В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит дополнительную тысячу гривен к пенсии
19:50 Коронавирус в Украине: на эти симптомы COVID-19 обычно не обращают внимания
19:00 В Украине могут ударить морозы: синоптик сделала важное предупреждение
18:30 Как именно люди заражаются коронавирусом чаще всего