Коронавирус В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит дополнительную тысячу гривен к пенсии

2020-04-07 20:00 327
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В Пенсионном фонде разъяснили, как украинцы смогут получить 1 тысячу гривен, которую им доплатят к пенсии из-за пандемии COVID-19.

В видеообращеним Фонда, опубликованно в Facebook, указано, что единоразовую помощь от государства в размере 1 тысячи гривен получат пенсионеры, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен. А это около 10 миллионов.

Деньги в течение пяти дней будут начислены на банковские карточки, если туда обычно приходит пенсия, или же их принесут по месту жительства сотрудники Укрпочты.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что если деньги не поступят в течение пяти дней на счет, то они придут вместе со следующей пенсией.

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