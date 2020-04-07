Коронавирус Певицу Надежду Бабкину с коронавирусом ввели в искусственную кому. Ее мог заразить бойфренд подруги

2020-04-07 19:15 732
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На днях 70-летняя российская певица Надежда Бабкина резко почувствовала недомогания. Народной артистке стало плохо в своей московской квартире. Сначала звезде поставили пневмонию, однако после вчерашней госпитализации она сдала тест на CОViD-19 и он оказался положительным, сообщает Lenta.ru.

Бабкину ввели в искусственную кому. У артистки диагностировали обширную двустороннюю пневмонию, клиническую картину медики описали как "абсолютно коронавирусную", однако уже сегодняшний тест на вирус показал отрицательный результат. В кому певицу ввели для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. По словам врачей, анализы могли оказаться отрицательными из-за мутации вируса.

То есть, с вероятностью близкой к 100% у нее коронавирус.

 Как пишут российские таблоиды, певица очень берегла здоровье – носила маску, дезинфицировала руки. Вплоть до того, как в Москве объявили карантин, Бабкина каждый день ездила на репетиции в театр "Русская песня", которым она руководит.

По данным "Комсомольской правды", у Бабкиной действительно может быть тот самый вирус, так как в последнее время она контактировала с заболевшими. Источник издания сообщил, что несмотря на запреты властей на массовые мероприятия и призывы самоизолироваться дома и минимизировать контакты, 19 марта артистка широко отметила свой 70-летний юбилей.

Инсайдер утверждает, что Бабкина собрала гостей - друзей и коллег - за большим столом, и в числе приглашенных была подруга из США со своим бойфрендом. А с пустя несколько дней этот мужчина "слег с коронавирусом". "А на прошлой неделе и Надю увезли с температурой 40", - добавил собеседник.

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