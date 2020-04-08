Коронавирус С какими симптомами украинцев будут срочно госпитализировать

2020-04-08 11:45 87
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Центр общественного здоровья Минздрава Украины пояснил, с какими симптомами пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом, будут госпитализировать в медучреждения. 

Как сообщает ЦОЗ, госпитализировать пациентов станут если у них будут четко диагностированы симптомы:

  • Признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологического подтверждения
  • Будут наблюдаться существующие клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома
  • Сепсис и/или септический шок
  • Клинико-лабораторные данные системной недостаточности, кроме дыхательной
  • Если пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и тому подобное
  • Если у пациента, независимо от тяжести состояния, долго держится температура выше 38 °С и не снижается после применения препаратов.

Также в ЦОЗ подчеркнули, что специфического лечения и вакцины от коронавируса нет. Ранее министр здравоохранения обратился к украинцам и призвал соблюдать новые правила карантина, поскольку Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом.

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