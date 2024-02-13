ВОЙНА В Украине Пентагон: Остин хочет участвовать в "Рамштайн" несмотря на госпитализацию

2024-02-13 19:15

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") несмотря на свою госпитализацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Пат Райдер.

Райдер подтвердил, что Остин отменил свою поездку в Брюссель и заседание группы состоится в виртуальном формате.

"Хотя министр Остин пока намерен участвовать в виртуальном заседании, все будет зависеть от состояния его здоровья", – добавил представитель американского оборонного ведомства.

Райдер добавил, что при необходимости на заседании Остина будет представлять помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, которая будет находиться в Брюсселе.

Кроме того, по его словам, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун также примет участие в заседании виртуально из Вашингтона.

Напомним, главу Пентагона положили в отделение интенсивной терапии. Он передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.

По прогнозам врачей, Остин сможет вернуться к выполнению своих обязанностей уже во вторник, 13 февраля.

Заседание в формате "Рамштайн" должно было состояться 14 февраля в Брюсселе параллельно со встречей министров обороны стран НАТО.