Коронавирус Мобилизация ресурсов: правительство вводит спецвыплаты для потерявших работу

2020-04-09 12:13 78
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Испания финансово поможет гражданам справиться с последствиями пандемии. Для этого в правительстве разрабатывают механизм финансовой поддержки семей, сообщает Bloomberg. Более того, после завершения коронавирусной эпидемии власти планируют сделать такую помощь постоянной.

По словам министра экономики Испании Надии Кальвиньо, базовый доход разрабатывается “с основным упором на оказание помощи семьям”. Ведь в марте в Испании потеряли работу более 900 тысяч человек.

Еще неизвестно, когда проект заработает, но министр экономики заверила, что это произойдет в ближайшее время. Размер базового дохода также не объявлен, но ожидается, что он дополнит другие меры социальной защиты, обещанные испанским правительством для поддержки населения в период кризиса.

Напомним, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес направил 200 миллиардов евро на борьбу с последствиями кризиса из-за коронавируса. Компаниям, испытывающим трудности, предоставят дополнительное финансирование в рамках “величайшей мобилизации ресурсов за всю демократическую историю Испании”.

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