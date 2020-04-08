Коронавирус В США отчаянно ищут лекарство от Covid-19 - испытывают более десяти препаратов

2020-04-08 15:46 204

Сегодня в США проводят испытания десяти лекарств для борьбы с коронавирусом Covid-19, заявил президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, в настоящий момент в США проводят испытания 10 лекарств, а в ближайшее время последуют еще 15.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - сказал президент США.

Активные клинические испытания в данное время проходят две потенциальные вакцины от коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в мире зафиксированы 1 млн 431 тыс. 375 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего от инфекции скончались более 82 тыс. человек, еще 301 тыс. выздоровели.

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