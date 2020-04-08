Коронавирус COVID-19 заражает экономику: Основные страны ЕС понесли колоссальные потери, грядет кризис

2020-04-09 08:10 273

Из-за глобальной пандемии коронавируса ВВП основных стран Европейского союза рекордно упали, передает Le Figaro.

По данным Банка Франции, минус 6% с начала года - это худший квартальный показатель французской экономики с 1945 года. Согласно последним данным Национального статистического института Insee, ВВП Франции уже сократился на 0,1% в четвертом квартале прошлого года, поэтому технически Франция находится в рецессии. В частности, согласно оценке Банка Франции, основанной на опросе 8500 компаний, за последние две недели марта активность была примерно на треть ниже (-32%), чем обычно.

"Мы должны вернуться ко второму кварталу 1968 года, отмеченному событиями мая (широкомасштабные протесты - ред.), чтобы найти квартальное падение активности такой же величины", - заявили в банке. ВВП тогда упал на 5,3%.

По оценкам Центробанка, каждые две недели ограничения приводят к падению ВВП на 1,5% на протяжении года. Однако там предупреждают, что эта цифра "не должна быть экстраполирована неправильно", так как интенсивность воздействия изоляции может меняться по мере ее продления.

Анализ, проведенный Банком Франции, подтверждает, что большинство секторов экономики пережили резкие потери в своей деятельности, причем наиболее пострадали такие отрасли, как строительство, торговля, транспорт, жилье и общественное питание.

По информации ведущих экономических институтов Германии, экономика страны сократилась на 9,8% во втором квартале, что более чем в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

По данным институтов сообщили, что это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса. Они сообщают, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% в период с января по март.

Ведущие экономические исследовательские институты Германии ожидают, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4,2% в текущем году из-за последствий коронавируса и вырастет на 5,8% в 2021-м.

"Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии", - сообщили институты, чьи прогнозы легли в основу экономических прогнозов правительства.

Германия фактически заблокирована в течение последних нескольких недель. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие предприятия закрылись, и многие компании прекратили производство, чтобы замедлить распространение инфекции.

"Не исключено, что кризис затянется дольше, чем ожидалось, и приведет к замораживанию производства", - сказал Тимо Воллмерсхаузер, экономист из института Ifo, одного из аналитических центров, участвовавших в подготовке доклада.

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