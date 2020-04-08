Коронавирус Количество случаев заболевания COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч

2020-04-08 16:30 192
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На Африканском континенте, по оценкам ВОЗ, количество больных COVID-19 превысило 10 тысяч. Более 500 человек умерли.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 на африканском континенте увеличилось до более чем 10 тысяч случаев и привела к более 500 смертей", - говорится в сообщении ВОЗ.

Указано, что первый случай болезни в Африке зафиксировали в Египте в феврале. В последние недели количество случаев экспоненциально возросло.

"COVID-19 имеет потенциал не только привести тысячи смертей, но и развязать экономическую и социальную разруху. Распространение ее за пределы крупных городов означает открытие нового фронта в нашей борьбе с этим вирусом", - сказала региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.

Указано, что ВОЗ сотрудничает с правительствами по всей Африке, чтобы расширить свои возможности реагирования, в том числе координацию, наблюдение, тестирование, изоляцию людей, слежения за ними, а также отслеживание контактов, предотвращение и контроль за распространением инфекций и привлечение общин во время пандемии коронавируса.

Напомним, карантин в Африке жестче, чем в Украине - без алкоголя, сигарет, прогулок с собаками.

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