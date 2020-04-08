Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, в городе коронавирус уже подтвердили у восьми человек. Вспышка болезни произошла из-за того, что вершувшийся из-за границы мужчина решил это отпраздновать со своими друзьями и заразил их. Изначально заразились три человека, однако они контактировали и с другими людьми. Сейчас полиция устанавливает все их контакты.
В настоящее время в Малине работает специальная комиссия, а также Нацполиции, чтобы изучить ситуацию по соблюдению норм карантина.
"Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города", - заявил Бунечко.
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