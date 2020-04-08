Коронавирус Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента

2020-04-08 21:00 156

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в следующий понедельник, 13 апреля, должно состояться внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в среду, 8 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов.

Таким образом спикер ВРУ подтвердил информацию главы партии "Слуга народа" и замглавы одноименной фракции в Раде Александра Корниенко, а также нардепа "СН" и главу комитета по энергетике Андрея Геруса.

"Внеочередное заседание будет немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сообщил Разумков.

Спикер также отметил, что только в среду, 8 апреля, ближе к вечеру, появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента, который был роздан народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.

"Еще планируются дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документ был рассмотрен и принят парламентом", - добавил Разумков.

Спикер подчеркнул, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, однако главной и первоочередной задачей являются изменения в бюджет в связи с коронавирусом.

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