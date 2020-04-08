Коронавирус Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента

2020-04-08 21:00 156
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в следующий понедельник, 13 апреля, должно состояться внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в среду, 8 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов.

Таким образом спикер ВРУ подтвердил информацию главы партии "Слуга народа" и замглавы одноименной фракции в Раде Александра Корниенко, а также нардепа "СН" и главу комитета по энергетике Андрея Геруса.

"Внеочередное заседание будет немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сообщил Разумков.

Спикер также отметил, что только в среду, 8 апреля, ближе к вечеру, появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента, который был роздан народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.

"Еще планируются дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документ был рассмотрен и принят парламентом", - добавил Разумков.

Спикер подчеркнул, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, однако главной и первоочередной задачей являются изменения в бюджет в связи с коронавирусом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, когда пенсионерам начнут выплачивать дополнительную 1000 грн к пенсии

2020-04-08 19:00 324

Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план

2020-04-08 10:12 3414

В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит дополнительную тысячу гривен к пенсии

2020-04-07 20:00 717

Эксперт рассказал, когда в Украине наступит пик смертности от коронавируса

2020-04-07 17:30 507

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового

2020-04-08 22:00 156

Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19

2020-04-08 21:30 114

Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента

2020-04-08 21:00 156

COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших

2020-04-08 20:30 252
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового 2020-04-08 22:00 156
Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19 2020-04-08 21:30 114
Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента 2020-04-08 21:00 156
COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших 2020-04-08 20:30 252

Лента

22:00 Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового
21:30 Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19
21:00 Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента
20:30 COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших
20:00 Врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом
19:30 Из-за коронавируса в Украине могут освободить заключенных
19:00 Стало известно, когда пенсионерам начнут выплачивать дополнительную 1000 грн к пенсии
18:31 Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням
18:00 Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей
17:30 В Украине стремительно растет число безработных