Коронавирус Найдено лекарство, которое способно блокировать клетки коронавируса

2020-04-09 09:43 378
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Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне обнаружили, что антипаразитарный препарат широкого спектра действия — ивермектин – в течение двух суток может подавлять присутствие коронавируса в клетках организма.

Об этом говорится в результатах исследований, опубликованных в научном журнале Antiviral Research.

Ивермектин ранее показавший, что обладает противовирусной активностью широкого спектра действия in vitro, является ингибитором возбудителя вируса SARS-CoV-2.

При введении в клетки через 2 часа после заражения SARS-CoV-2, он способен вызывать снижение вирусной РНК в 5000 раз через 48 часов.

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