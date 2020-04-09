Коронавирус Зеленскому и его окружению сделали тесты на коронавирус, - Тимошенко

2020-04-09 10:11 210

Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде.

Тимошенко сообщил, что всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, у которого выявили COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.

"И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.

Он отметил, что если бы тестирование подтвердило заражение кого-либо в окружении президента, то были бы другие меры безопасности.

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