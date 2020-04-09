Коронавирус Суровая правда о COVID-19: число зараженных превысило 1,5 миллиона

2020-04-09 15:14 156

Число инфицированных коронавирусной инфекцией Covid-19 в мире превысило 1,5 миллиона. Такие данные приводит онлайн-ресурс Worldometer, который отслеживает всемирную статистику заболевания в режиме реального времени.

Согласно информации, число зараженных коронавирусом в мире составляет 1 млн 519 тыс. человек. От инфекции вылечились уже более 330 тыс. человек. В то же время скончались от вируса 88,5 тыс.

Лидером по количеству инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки – 435 тыс. человек. На втором месте Испания, там заразились 148 тыс. человек. После следует Италия, где за последние дни зафиксирован спад эпидемии. При этом Италия занимает третье место по числу заболевших в мире – 139 тыс.

Кроме того, Италия лидирует по числу умерших от Covid-19 – 17 тыс. У США и Испании по 14,7 тыс. летальных исходов. По состоянию на данное время в Украине число зараженных почти достигло двух тысяч. За последние сутки диагноз подтвердился более чем у 200 человек.

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