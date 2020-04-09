Коронавирус В Украине есть одна область, куда не проник COVID-19 - В МОЗ нет объяснения феномену

2020-04-09 14:42 243

В Николаев с проверкой прибыл заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Главный санитарный врач допускает, что лабораторный центр в Николаеве, где проводят исследования на коронавирус, работает безупречно, сообщают НикВести.

"Я не думаю, что здесь есть ошибки именно в тестировании. Есть вопрос, возможно, где-то не работают алгоритмы, когда не вовремя доставляют материалы в нашей лаборатории. Недавно тут в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Лаборатория должна работать безупречно.

Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможный сбой, а возможно, нет никакого сбоя, и Николаевская область работает безупречно", - сказал Ляшко.

Напомним, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированного ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.

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