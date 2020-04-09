Украина В Украине введут единый электронный билет для всего транспорта

2020-04-10 15:34 117

В Мининфраструктуры сообщили, что уже создают единый электронный билет на весь транспорт в Украине.

"Министерство инфраструктуры и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины", - говорится в сообщении.

Одним из первых шагов к такому билету стало соглашение с платежной системой VISA, которая заявила о готовности делиться технологиями и снизить межбанковскую комиссию при использовании платежного сервиса PayGovUa, который уже обслуживает e-transport.gov.uа.

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