Коронавирус Во Львове семейная пара умерла в одну ночь от COVID-19

2020-04-09 17:00 63

У умершей женщины имелись сопутствующие заболевания, а также онкология. У ее мужа была пневмония.

Во Львове от коронавируса COVID-19 в одну ночь скончались супруги из Жолковского района Львовской области. Об этом сказала на брифинге заместитель Львовского городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии Галина Сличная, сообщает Укринформ в четверг, 9 апреля.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", – рассказала Сличная.

По ее словам, этой же ночью в той же больнице умер муж женщины.

"Ему также было плохо, и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", – сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.

По данным начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.

За прошедшие сутки во Львове были зарегистрированы 25 новых подтвержденных случаев после тестирования ПЦР. Всего зафиксирован 61 человек с коронавирусом.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 563 человека, госпитализированы – 207, на амбулаторном лечении – 356 человек, выписаны – 120 человек. Сейчас в больнице находится 87 человек, из них в реанимации – 5 человек, на аппарате ИВЛ – 1 человек. Трое пациентов выздоровели. Коронавирусная инфекция не подтвердилась у 395 человек.

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