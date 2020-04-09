Коронавирус Ученые назвали кратчайшие сроки появления вакцины против COVID-19

2020-04-09 20:30 90

Вакцина против коронавируса может быть готова уже осенью, говорят ведущие ученые, участвовавшие в крупном исследовании в Великобритании. PROMAN разбирался, что это за вакцина и как скоро она может быть протестирована на людях.

Исследователи Оксфордского университета уверены, что в ближайшие восемь месяцев им удастся покончить с неизлечимой болезнью.

Ожидается, что вакцина появится раньше, чем ожидалось. Ранее главный научный советник Великобритании сказал, что препарат будет готов не ранее 2021 года. Но оксфордская команда, разрабатывающая вакцину от COVID-19, предупредила, что будет «сложно», если вспышка достигнет пика до того, как лекарство будет готово к испытаниям.

Исследователи говорят, что при отсутствии тестов, позволяющих определить, кто уже инфицирован, может быть трудно найти неэкспонированных людей для участия в исследовании.

И ученые предупредили, что они все еще изо всех сил пытаются получить финансирование для увеличения производства потенциального препарата, чтобы он мог быть запущен в производство.

Эксперимент продлится в течение шести месяцев. Участникам будет вводиться новая вакцина против COVID-19.

Исследовательская группа будет следить за всеми добровольцами в течение еще шести месяцев и отбирать образцы крови для анализа антител.

Ученые заявили, что планируют провести дополнительные испытания за рубежом, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Напомним, 17 марта Китай запустил клинические испытания своей первой потенциальной вакцины против коронавируса.

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