Коронавирус Кабмин рассказал о планах постепенного выхода из карантина

2020-04-09 21:00 69
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Кабинет министров Украины планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Об этом во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций и горсоветов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Согласно его словам, правительство сможет отменить часть ограничений лишь после завершения карантина, который, скорее всего, будет продлен до мая.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сообщил Шмыгаль.

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