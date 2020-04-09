Коронавирус «Страшно за Украину»: украинский врач рассказал об увиденном в Италии

2020-04-09 22:00 456

По его словам, ситуация, которая развивается сейчас в Украине с обеспечение больниц, напоминает ему 2014 год

О итальянском опыте противодействия COVID-19 рассказал врач Глеб Белгов, который является одним из членов украинской делегации, прилетевшей в Италию помогать с лечением больных коронавирусом.

Как передает Хвиля, об этом украинский врач написал на своей странице в Фейсбук.

По словам Белгова, сегодня он впервые поймал себя на мысли, что ему страшно, однако не за себя. «Несмотря на оборудование, которое есть в этой, достаточно небольшой больнице мне страшно за то, как мы сможем справиться дома со значительным увеличением пациентов леча их термометром, капельницей и красным колпачком».

При этом врач отметил, что итальянская больница, в которой он сейчас работает, при обычном режиме имела реанимационное отделение с шестью кроватями, одна из которых в изоляционном боксе. Более того, на данный момент в медучреждении не одно, а пять оборудованных реанимационных отделений. Когда количество инфицированных начало увеличиваться, медучреждение начало принимать только больных коронавирусом, другие больницы взяли на себя остальных пациентов.

«Чтобы обеспечить оказание помощи в моей больнице, пациентам, число которых стремительно увеличивалось, сюда привезли оборудование из других региональных больниц. Но не это стало проблемой. Наибольший вызов, с которым столкнулась система здравоохранения, это нехватка персонала. Преимущественно это медсестры и младшие медсестры, которые здесь выполняют много функций. Гораздо больше, чем в наших условиях. Поэтому их также из других больниц региона перевели на временную работу сюда», – рассказывает Белгов.

Следовательно, перераспределив ресурсы, в Италии получили больше возможностей и изолированные больные, которые полностью переориентировали на помощь инфицированным пациентам.

При этом врач подчеркнул, что такое увеличение нагрузки на систему, а также перепланировки ее работы не привело к коллапсу или же недостатку оборудования или расходных материалов. По его словам, там есть все и в достаточном количестве.

Более того, при каждом входе в отделение Белгов надевает две пары перчаток и новый костюм, а перед каждым пациентом еще одну пару перчаток. После того, как снимает их, дезинфицирует нижний слой перчаток растворами, которые находятся повсюду в отделении. К тому же, он может выбрать подходящий размер перчаток.

«Здесь никто не считает сколько пар перчаток или катетеров он потратил за день, сколько метров бинта отмотал, сколько флаконов физраствора введено, записывая это в бесконечные журналы. Ты просто берешь все, что тебе необходимо от салфеток до кислородных баллонов... Это невозможно сравнить с украинскими больницами, где часто может не быть ни одной пары перчаток. Где все, вплоть до мочевых катетеров, покупается пациентами, а перчатки в лучшем случае является одного размера, если вообще есть», – добавил врач.

Он также подчеркнул, что ситуация, которая развивается сейчас в Украине с обеспечение больниц, напоминает ему 2014 год, когда добровольцы, одетые волонтерами в то, что смогли найти, пошли защищать Украину. Только вот на данный момент, вместо добровольцев медики и волонтеры всеми силами покупают средства защиты, медикаменты, аппараты искусственного дыхания, объединяются в сетях, помогая медикам добраться на работу.

«Вспышка коронавируса для медицины сейчас то же что и нападение русских войск на Украину в 2014-м. И вот от этого становится страшно. От популизма и искажение данных о готовности, от случайной карусели министров и их безответственности. Я вижу своих коллег здесь и знаю многих дома, кто начнет оказывать помощь не задумываясь, но так же я знаю, как им не хватает практически всего, что я вижу здесь», – пишет Белгов.

Он также отметил, что хотелось бы видеть в Украине четкий план перераспределения ресурсов на уровне страны, области, региона, а «не суетливые движения в разных направлениях».

«Должны быть четкие фазы входа и выхода из кризиса. Одной из первых фаз должна была стать подготовка человеческих ресурсов – это самый сложный момент для любой страны, как для Китая так и для Италии, Германии или Франции», – подчеркнул врач.

По его словам, перераспределение ресурсов должно включать определение больниц для лечения только вирусных больных, как это сделали в Италии. Соответственно и оборудование из других больниц следует перевезти в эти определенные больнице.

Белгов также убежден, что Украина сегодня должна проводить массовое тестирование граждан и определение контактов с инфицированными.

«Попытки мерить температуру дешевыми китайскими термометрами через окно автомобиля водителю, на холодном воздухе, вызвало, по меньшей мере, удивление. Заявления о термометриях в аэропортах, которой на самом деле не было, сотни работников, которые вернулись лично, небольшими группами привело к неконтролируемому распространению вируса. И проиграв все предыдущие этапы, сейчас стоит сконцентрироваться на качественной помощи тем, кто болен, на усилении способности больниц исходя опять же из принципов критического мышления и откровенных данных, а не надежды на «авось пронесет», – подчеркнул Белгов.

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