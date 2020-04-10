Коронавирус COVID-19 в Украине: когда ждать пика заболеваемости и что делать уже сегодня

2020-04-10 14:46 168
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на ТВ, что избежать пика заболеваемости коронавирусом нового типа, который прогнозировался на 14-15 апреля, можно при условии строгого соблюдения карантина.

"Мы можем его обойти, пик мы можем пройти не замеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14-го апреля пика у нас не будет.. Поэтому вопрос в дальнейшем. Если мы не ослабим карантин", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач отмечает, что динамика заболевания в Украине является более медленной, чем в других странах Европы.

"Мы 6-го апреля ввели более жесткие меры по карантину. Их нужно соблюдать для того, чтобы у нас не было пика заболеваемости. Чтобы эта заболеваемость была растянута во времени... Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику", - сказал он.

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