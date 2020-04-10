Коронавирус COVID-19: ООН передаст сотни миллионов долларов наиболее уязвимым странам

2020-04-10 19:33 192

План ООН, который нацелен на борьбу с коронавирусом, собрал уже 396,5 млн долларов. Эти деньги передадут самым уязвимым странам мира.

Как сообщает Deutsche Welle, план предусматривает сбор более двух млрд долларов. Также ООН продолжает отправлять медицинское оборудование нуждающимся в нем странам.

"Сигнал единства и решимости имел бы большое значение в нынешней неспокойной ситуации", - сказал генсекретарь ООН.

Заседание ООН стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции.

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