Коронавирус Когда экспресс-тесты на коронавирус поступят в свободную продажу

2020-04-10 13:43 195
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В украинских аптеках могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Какзаявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, аптеки сами могут принимать решение о закупке тестов на коронавирус.

"Такая возможность будет, поскольку аптеки любые могут сегодня закупать тест-системы... В аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, которое владеет аптекой", - сказал Виктор Ляшко.

Частные лаборатории могут покупать тест-системы и проводить исследования на обнаружение коронавирусной болезни. Частные лаборатории должны соблюдать и отчитываться о каждом положительном и отрицательном случае исследования. Это необходимо, чтобы Минздрав имел возможность определить, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

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