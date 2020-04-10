Коронавирус Число жертв пандемии в мире превысило 100 тысяч

2020-04-11 00:01 99
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С начала пандемии зафиксировано почти 1,7 млн инфицированных. Более 370 тысяч человек выздоровели.

В результате всемирной пандемии коронавируса COVID-19 скончались 101 526 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) вечером в пятницу, 10 апреля.

Отмечается, что наибольшее число умерших в Италии – 18 849. Следом идут США (18 002), Испания (15 970), Франция (13 215) и Великобритания (8 974).

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 673 423 инфицированных. Больше всего случаев заражения приходится на США (486 тысяч), Испанию (157 тысяч), Италию (147 ысяч), Францию (125 тысяч) и Германию (119) тысяч.

При этом во все мире выздоровели более 371 тысячи человек.

Напомним, коронавирусом заражено 0,02% населения планеты. За неделю количество случаев коронавируса в мире выросло в полтора раза. А в Украине – удвоилось.

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