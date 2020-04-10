Коронавирус Когда пенсионеры получат обещанные 1000 гривен: названа дата

2020-04-11 00:15 87
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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, когда пенсионеры получат надбавку

Пенсионеры должны получить обещанную Владимиром Зеленским тысячу гривен в апреле. Но это произойдет лишь тогда, когда в государственный бюджет внесут изменения. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Право на власть".

Министр надеется, что изменения в госбюджет могут быть приняты уже на следующем заседании парламента, которое должно состояться в ближайшие дни.

"Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования… Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано", - сообщила министр.

Лазебная также отметила, что даже во время карантина пенсионеры получают выплаты вовремя. Минсоцполитики проведет индексацию пенсий на 11% уже в мае 2020 года. Под программу попадают двух миллионов пенсионеров.

"Мы сейчас контролируем каждую выплату. Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя - 2 апреля Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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