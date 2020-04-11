Коронавирус Ученые нашли эффективную замену маскам: защищает от любых вирусов

2020-04-12 00:01 249
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Коронавирус – это вирусный агент, который легко проникает в дыхательные пути даже при ношении маски. Многие ученые неоднократно доказывали, что и самодельные, и медицинские маски обладают низкой эффективностью в защите против коронавируса. Поэтому исследователи предложили защищаться от коронавируса специальным шарфом. Его можно комфортно носить часами, а также стирать и спокойно трогать руками.

Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian.

Характеризуя свое изобретение, ученые утверждают, что новый шарф — лучше медицинской маски. Во-первых, ткань плотнее прилегает к носу и рту, так как обвязывается полностью вокруг лица и головы. Во-вторых, хирургические маски нельзя носить дольше двух часов, они вызывают сильный дискомфорт, и люди часто прикасаются к ним руками, что повышает риск инфицирования.

"Шарф подходит для многочасового ношения и неприятных ощущений не рождает", — говорят создатели шарфа.

Однако самое главное отличие новинки — специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.

"К ней приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путем. Он не может пройти сквозь оболочку с этими веществами и теряет активность. В тканях содержатся белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека, которые проходят через рот, нос, синусовые пазухи, а также дыхательное горло. Эти компоненты помогают удерживать и обезвреживать патогены", — поясняют ученые.

Биолог и один из создателей шарфа доктор Алан Грин считает, что, оказавшись в шарфе, вирус столкнется с теми же реакциями, что и в организме.

"Отличие в том, что в тканях шарфа клеток нет, и заражать ему нечего. Он быстро потеряет активность и умрет", — говорит Грин.

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