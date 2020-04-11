Коронавирус В Эквадоре побит рекорд инфицирования коронавирусом. Тела умерших оставляют на улице

2020-04-12 00:04 261
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Эквадоре (Южная Америка) в всего за сутки коронавирусом заболели 2196 человек. Это - рекорд по заболеваемости за сутки. Всего в стране заболели в 7161 человек. Об этом сообщает СNN.

Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

"Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране - Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью", - указано в сообщении.

Отмечается, что президент Эквадора Ленин Морено приказал расследовать случаи неправильного обращения с телами людей, умерших от коронавируса.

Также сообщается, что мэр города Гуаякиль Синтия Витери попросила о помощи и раскритиковала правительство, поскольку город является эпицентром вспышки, а у них не было тестов. В результате, люди умирали и не могли пройти тестирование, а места для вскрытия тел не было.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как не заражиться и чем лечат COVID-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Священник из Почаева заразился коронавирусом

2020-04-12 00:05 222

Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом

2020-04-11 11:30 714

Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом

2020-04-10 00:02 123

COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших

2020-04-08 20:30 681

Еще новости в разделе "Коронавирус"

видео Больницы Москвы начали "задыхаться" от коронавируса. Врачи перешли на авральный режим

2020-04-12 00:09 267

Коронавирус успел мутировать в три разных штамма, – ученые

2020-04-12 00:06 309

Священник из Почаева заразился коронавирусом

2020-04-12 00:05 222

В Эквадоре побит рекорд инфицирования коронавирусом. Тела умерших оставляют на улице

2020-04-12 00:04 261
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

видео Больницы Москвы начали "задыхаться" от коронавируса. Врачи перешли на авральный режим 2020-04-12 00:09 267
Коронавирус успел мутировать в три разных штамма, – ученые 2020-04-12 00:06 309
Священник из Почаева заразился коронавирусом 2020-04-12 00:05 222
В Эквадоре побит рекорд инфицирования коронавирусом. Тела умерших оставляют на улице 2020-04-12 00:04 261

Лента

видео 00:09 Больницы Москвы начали "задыхаться" от коронавируса. Врачи перешли на авральный режим
00:07 В Украину идут заморозки: спасатели предупредили об опасности
00:06 Коронавирус успел мутировать в три разных штамма, – ученые
00:05 Священник из Почаева заразился коронавирусом
00:04 В Эквадоре побит рекорд инфицирования коронавирусом. Тела умерших оставляют на улице
00:03 ВОЗ обеспокоилась коронавирусом в Беларуси и спрогнозировала там вспышку Covid-19
видео 00:02 Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"
00:01 Ученые нашли эффективную замену маскам: защищает от любых вирусов
15:30 Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре - профессор Оксфорда
15:00 Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ