Украина В Украину идут заморозки: спасатели предупредили об опасности

2020-04-12 00:07 315

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, местами столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.

Об этом сообщает прес-служба ДСНС.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0 -5° (II уровень опасности - оранжевый) ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0 -5° (І уровень опасности - желтый)", - сказано в предупреждении.

В Киеве ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -2 градуса, ночью 12 апреля также ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 -2 градуса.

В Киевской области температура воздуха будет еще ниже - по ночам 11 и 12 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -5 градусов.