COVID-19 в Украине: за сутки — 266 новых случаев, 10 человек умерли и 10 выздоровели
2020-04-12 14:30 114
По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 266 новых случаев инфицирования, 10 человек умерли и столько же выздоровели.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 174 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 82 случая;
- Запорожская область — 83 случая;
- Ивано-Франковская область — 291 случай;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- г. Киев — 416 случаев;
- Киевская область — 159 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 2 случая;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 119 случаев;
- Сумская область — 73 случая;
- Тернопольская область — 243 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 432 случая;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как не заражиться и чем лечат COVID-19