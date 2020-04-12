Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки — 266 новых случаев, 10 человек умерли и 10 выздоровели

2020-04-12 14:30 114
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По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 266 новых случаев инфицирования, 10 человек умерли и столько же выздоровели.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • г. Киев — 416 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Тернопольская область — 243 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 432 случая;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

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