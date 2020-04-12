Когда украинцы снова смогут путешествовать за границу: официальное заявление

Украинцы смогут отправиться за границу не ранее, чем через полгода
С таким неутешительным заявлением выступила пресс-служба МВД со ссылкой на слова замминистра ведомства Антона Геращенко. Он подчеркнул, что сегодняшнее закрытие границ, связанное с пандемией опасного вируса, не будет снято в ближайшие месяцы. По словам чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам светят разве что путешествия внутри страны.
«Даже если пандемия Covid-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами», - подчеркнул Геращенко.
Он уточнил, что на возобновление международного туризма может уйти примерно год.
«В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма», - уверен замминистра МВД.
В то же время он заметил, что это позволит украинцам «открыть» для себя собственную страну с новой стороны. Так, Геращенко предложил туроператорам развивать внутренние туристические маршруты, предлагая людям походы в Карпаты или прогулки по Днепру.
До этого мы сообщали о том, что вскоре в Украине начнется процесс выхода из карантина из-за китайского вируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то уже скоро увидят положительную динамику.