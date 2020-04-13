Коронавирус Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла

2020-04-13 17:30 99

12 апреля умер 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры, таким образом – это уже вторая смерть от COVID-19 в святыни.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации и источники среди депутатов-меценатов УПЦ МП в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице".

Детали: По данным КГГА, 13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больнице в общем находились 12 человек из лавры (вместе с двумя умершими – ред.).

Других деталей в пресс-службе не сообщили.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус.

В Киево-Печерской лавре сообщили УП, что не владеют информацией ни о второй смерти, ни о коронавирусе у наместника Павла. Мужчина, который поднял трубку в лавре, сообщил, что они читали, что митрополита Павла госпитализировали с легкими симптомами, но с самим наместником не общались, потому подтвердили или опровергнуть эту информацию не могут.

Позже управляющий делами УПЦ МП, митрополит Антоний подтвердил "Украинской правде" два случая смерти среди монахов Киево-Печерской лавры.

Второй монах лавры, который умер, – это иеродиакон Наум.

Обоим погибшим делали тесты, но обнаружили ли коронавирус, митрополиту неизвестно.

Прямая речь Антония: "Там зафиксировано, что смерть от пневмонии, а что было причиной этой пневмонии – я не знаю. У отца Нектария там целый пучок болезней был, он в прошлом году очень был болен, думали все, что умрет. А теперь делали шунтирование сердца, около месяца назад, и это воспаление легких было как следствие той операции. Он именно так слег в больницу, что там было дальше, у меня нет тех документов".

О наличии коронавируса у наместника лавры митрополита Павла Антонию тоже неизвестно. По его словам, наместника "госпитализировали, поскольку у него диабет сложный, и чтобы было все под контролем".

На вопрос, будет ли открываться обитель УМЦ МП для прихожан на Пасху митрополит сказал, что посмотрят, как пройдет эта неделя и не будут загадывать.

Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.

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