Коронавирус В Китае назвали сроки второй волны пандемии коронавируса в мире

2020-04-13 19:00 462
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Китайские врачи-инфекционисты полагают, что этим летом человечество не сможет побороть пандемию коронавируса. А это чревато новой волной распространения Covid-19 - уже к зиме 2020 года.

Об этом заявил глава шанхайской экспертной группы по лечению больных с коронавирусом Чжан Вэньхун, как передает РИА Новости.

По словам Вэньхуна, пик следующей волны Covid-19 придется на следующую зиму, но вторая волна пандемии будет в меньших масштабах.

"Вспышки уже начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами", - сказал Чжан.

По мнению эксперта, благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной. Сложно, по его словам, придется странам с недостаточными медицинскими ресурсами - государствам Африки и Южной Америки.

По его словам, контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее.

Напомним, ранее Чжан Вэньхуан прогнозировал, что пандемия коронавируса в Европе затянется. На то, чтобы полностью победить Covid-19, по его мнению, может понадобиться до двух лет.

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