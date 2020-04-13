Коронавирус В Институте молекулярной биологии забили тревогу из-за критической ситуации с тестами на коронавирус

2020-04-13 19:30 258
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С привлечением необходимых средств Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины способен производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 еженедельно, однако денег на это пока не выделили в нужном количестве.

Об этом рассказал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо института.

Отмечается, что без привлечения дополнительных специалистов на имеющемся в институте оборудовании специалисты могут изготовить более 1500 ПЦР-тестов в день, и, соответственно, 10-20 тысяч ПЦР-тестов в неделю.

"Плановая калькуляция сметной стоимости "Тест-системы для диагностики коронавируса COVID-19", разработанной в институте, составляет 250 грн на одну реакцию. Таким образом плановая калькуляция по изготовлению тест-систем на 50 тысяч реакций составляет 12,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пока дополнительно из бюджета института поступило лишь 350 тыс. грн от Национальной академии наук Украины после перераспределения ее расходов для возмещения уже изготовленной институтом за свой счет первой партии тест-систем, из которых 600 - передано для использования г. Киев и Житомирской области.

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