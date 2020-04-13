Украина видео Реакторы в дыму - что происходит в охваченном пожарами Чернобыле

2020-04-13 22:00 1395

В понедельник, 13 апреля, огонь добрался до дамбы водохранилища-охладителя около Припяти. В ГСЧС Украины заявили о критической ситуации с пожарами в экосистемах. С начала 2020 года огонь уничтожил почти 18 тысяч гектаров. По словам пресс-службы ГСЧС, если так пойдет и дальше, "к зиме выгорит вся страна".

Журналисты разбирались, откуда начались пожары, что будет с ЧАЭС и как это скажется на здоровье украинцев.

Что сейчас горит?

О первых очагах возгорания в чернобыльских лесах стало известно 4 апреля. К тушению пожаров тогда привлекли более 90 пожарных и 19 единиц техники. Тогда в зоне отчуждения горело около 20 га леса. 7 апреля пожарные сообщили, что территория распространения огня увеличилась до 30 гектаров. В то же время спасатели успокаивали: ситуация под контролем и серьезной угрозы не представляет. Представители ГСЧС уверяли, что распространение огня происходит исключительно "по травяному настилу". Однако за последние дни огонь начал распространяться еще быстрее.



По состоянию на 13 апреля огонь вплотную подошел к АЭС - он уже очень близко к дамбе водохранилища-охладителя около Припяти, огонь находится в 2 км от хранилищ с высокоактивными радиоотходами. Член Общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в своем Facebook, что зона горит.

"Ситуация критическая. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался к городу Припять и опасным объектам Зоны отчуждения… Он находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - заявил Емельяненко.

Кроме того, сталкер, который знает о нынешней ситуацией возле Припяти рассказал "Вести.ua", что цифры, которые называет ГСЧС, сильно занижены. По его словам, огонь большой и охватывает территорию минимум в 10 раз больше названной в СМИ.

"Горит около 1700 гектаров (около 17 км2, - "Вести.ua")… Местные своими силами не справляются, а пожар действительно большой, Припять под угрозой. Огонь уже очень близко подошел к реактору", - рассказал сталкер и добавил, что уже сейчас дым от пожара в лесах накрыл четвертый реактор.

Кроме того, по словам сотрудницы пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Натальи Дегтяренко, по состоянию на 12 апреля, было уничтожено большое количество территории и больше десяти бывших сел.

"В частности, уже сгорели села Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов, Чистогаловка, снова горела территория Рыжего леса, закрытый город Чернобыль-2, от пожара пострадал город Чернобыль... горит в нескольких километрах от спецпредприятия "Вектор"... Сейчас ситуация неконтролируемая - она критична", - написала она в Facebook.

Как реагируют власти?

К тушению пожаров привлекли 366 человек и 88 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС. Несмотря на уверения ГСЧС, что обстановка под контролем, площадь пожара увеличивается.

По словам экспертов, местные власти и бригады ГСЧС сейчас не справляются с пожаром. Кроме того, он очень быстро перекинулся на левый берег Припяти. По словам Дегтяренко, огонь не мог "перейти" через реку, ширина которой составляет 50-70 метров. Поэтому есть вероятность того, что это был умышленный поджег.

"Госагентство по управлению зоной отчуждения, ГСЧС, полиция, объясните людям, как огонь мог переброситься на другую сторону реки? Что это, как не умышленный поджог?" - написала она.

По словам Емельяненко, либо в Кабмин не доводят реальную ситуацию, либо там "выбрали политику замалчивания, как в 86 году".

"Зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это нормально. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная", - заявил Емельяненко и добавил, что на место пожара не допускают ни волонтеров, ни журналистов.

Как говорят эксперты, Чернобыльская зона абсолютно не была готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику.

По словам председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в зоне отчуждения в течение последних 5 лет предприняли недостаточно мер для предотвращения таких пожаров. Теперь ГАЗО будет готовить план мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовым к таким ситуациям. Убытки от нынешнего пожара оценивают минимум в несколько десятков миллионов гривен.

К слову, только сегодня - 13 апреля - Рада приняла закон, который в 18 раз увеличивает штраф за поджоги сухой травы. Теперь виновные в нарушении правил пожарной безопасности, включая сжигания сухостоя, будут обязаны заплатить около от 30 до 100 тысяч гривен.

Как пожар на ЧАЭС может повлиять на здоровье украинцев?

По словам экспертов, ситуация с пожарами в Украине может быть хуже, чем в Австралии, поскольку у нас нет столько техники и добровольных обученных пожарных команд. А если в период пожаров еще придет антициклон – весь ядовитый дым неподвижно "ляжет" над городами и селами.

По словам экологов, все пожары в Чернобыльской зоне, независимо масштаба, очень опасны. В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности объявили, что еще с пятницы "вместе с дымом из Чернобыля на Киев двигался и цезий-137". Впрочем, концентрация вещества в сто раз ниже предельно допустимого уровня.

Как заявил директор организации "Экодия" Алексей Пасюк, из-за пожара в воздух попали цезий и стронций, который накопился в растениях и на поверхности земли. Он утверждает, что если их частицы попадут в легкие или кровь человека, они обеспечат ему проблемы со здоровьем на много лет. Такие горячие радиоактивные частицы, по словам Пасюка, могут перемещаться на десятки километров.

По словам экологов, сами по себе пожары опасны, а "радиационные" - вдвойне. Эколог Алексей Василюк заявил, что у каждого второго человека есть аллергия на дым, которая очень понижает иммунитет. Это очень опасно в период активного распространения коронавируса.

Ущерб для здоровья людей огромен, а в ситуации с пожаром в зоне отчуждения он угрожает экологической ситуации в карантинном Киеве и по всей Украине.

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