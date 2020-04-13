Коронавирус В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса нового вида

2020-04-13 21:00 255
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Это третья вакцина в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний

Правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Об этом сообщает китайское издание "Пэнпай".

Отмечается, что данная вакцина станет второй в Китае и третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", - говорится в сообщении.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки коронавируса продолжатся, пока не будет изобретена вакцина и не будет введена в широкое использование. Вспышки могут возникать время от времени как грипп.

Также сообщалось, что профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Испытания на людях должны состояться в течение двух недель.

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