Коронавирус США приблизились к пику пандемии коронавируса

2020-04-13 20:30 324

Пик заболеваемости коронавирусом в США ожидается в ближайшее время, на данный момент в стране более 550 тысяч случаев заражения, 22 тысячи человек умерли.

Об этом сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

«В данный момент мы приближаемся к пику [пандемии коронавируса]. Вы узнаете о том, что достигли пика, когда на следующий день будет меньше [новых случаев заражения], чем днем ​​ранее», — заявил он.

Редфилд подчеркнул, что без социального дистанцирования и других карантинных мер потенциальная смертность от коронавируса в США могла составить «250 тысяч, 500 тысяч, миллион».

В настоящее время США лидируют по числу случаев заражения и летальных исходов — более 550 тысяч американцев заболели COVID-19, из них более 22 тысяч умерли. Ежедневно фиксируют десятки тысяч новых случаев инфицирования.

В США впервые в истории ввели режим чрезвычайной ситуации во всех штатах.

Во всем мире коронавирусом заразились 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 115 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 400 тысяч человек.

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