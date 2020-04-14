Коронавирус COVID-19 убивает мир: заражены уже более 2 миллионов человек

2020-04-14 08:39 93
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Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило два миллиона человек.

Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации Университета, в мире сейчас 2 019 320 инфицированных коронавирусом. 119 483 человека стали жертвами вызываемого им заболевания.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США. Там на 682 619 зараженных приходятся 23 529 смертей.

В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. Около 137 тысяч человек заражены во Франции, 130 тысяч - в Германии, 89 тысяч - в Великобритани.

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