Мир Полиция просит не звонить с сообщениями о нарушении карантина

2020-04-14 12:15 249
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Полицейское Управление Монреаля предлагает гражданам новый способ сообщить о проблемных ситуациях, связанных с COVID-19. На сайте SPVM появился электронный формуляр, заполнив который можно сообщить о нарушении условий карантина.

Сначала монреальцам придется ответить на следующие вопросы:

1. Происходит ли инцидент на территории острова Монреаль?

2. Как вы думаете, кроме передачи COVID-19, существует непосредственная угроза вашей безопасности или безопасности других людей?

3. Касается ли ваша жалоба одной из следующих ситуаций:

— Это заявление о собрании людей, которые нарушают правила социального дистанцирования?

— Это заявление касается нарушений правил социального дистанцирования в какой-либо организации?

— Это заявление касается магазина или другой организации, которая не оказывает услуги первой необходимости и продолжает работать, несмотря на запрет?

Полиция настоятельно просит граждан, желающих сообщить о нарушениях, использовать электронный формуляр на сайте и больше не звонить 911.

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