Коронавирус Сколько живет коронавирус COVID-19 на деньгах, масках и почтовых посылках

2020-04-14 15:11 57
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Американские ученые установили, сколько времени может прожить на различных поверхностях новая коронавирусная инфекция. Стоит отметить, что исследование ученые проводили в условиях комнатной температуры воздуха.

Проведенные исследования показали, что коронавирус живет порядка трех часов на печатной и папиросной бумаге. В докладе ученых упоминается, что именно на этих материалах вирус может прожить меньше, чем на стекле или деньгах.

К слову, на бумажных банкнотах и стеклянных поверхностях вирус живет не менее четырех суток. А на использованных масках или пластике срок «хранения» вируса доходил до недели. Помимо прочего, ученым удалось доказать, что бытовые средства, в числе которых можно выделить отбеливатель, отлично подходят для уничтожения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее стало известно о том, что китайским ученым удалось установить, сколько инфекция находится в воздухе, а также насколько далеко нужно находиться от зараженного, чтобы не «подхватить» недуг.

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