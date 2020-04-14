Коронавирус ВОЗ озвучил способы остановить распространение коронавируса по миру

2020-04-16 08:11 726
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность коронавируса COVID-19 и свиного гриппа, сообщает Independent.

Напомним, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. В то же время, число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус.

Кроме того, медик напомнил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

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