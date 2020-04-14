Коронавирус МВФ ожидает резкое падение экономики Украины

2020-04-14 16:30 204
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В этом году украинская экономика рухнет почти на 8%, считают в фонде. Власти Украины рассчитывают на меньшее падение.

Падение экономики Украины в текущем году составит 7,7%, но в следующем ожидается восстановление на 3,6%, говорится в отчете МВФ, обнародованном во вторник, 14 апреля.

В фонде считают, что рост потребительских цен по итогам года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м.

Безработица, по оценкам МВФ, составит 10,1% в 2020 и 9,3% - в 2021 году.

Отметим, Кабмин ожидает падения ВВП в 2020 году на 4,8%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие

2020-04-13 11:43 756

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

2020-04-04 12:00 1227

Зеленский пояснил, куда пойдут 2 млрд нового транша от МВФ

2020-04-03 14:32 19551

Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз

2020-03-31 17:30 873

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Цены рванут вверх: украинцев предупредили о новом подорожании, к чему быть готовым

2020-04-14 20:00 51

Ученые заявили о препарате, который "обманывает" коронавирус

2020-04-14 19:30 168

Украинские банки массово вводят кредитные каникулы

2020-04-14 19:00 123

Зеленский заявил, что говорить об улучшении ситуации в Украине можно будет после Пасхи

2020-04-14 18:00 147
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Цены рванут вверх: украинцев предупредили о новом подорожании, к чему быть готовым 2020-04-14 20:00 51
Ученые заявили о препарате, который "обманывает" коронавирус 2020-04-14 19:30 168
Украинские банки массово вводят кредитные каникулы 2020-04-14 19:00 123
Зеленский заявил, что говорить об улучшении ситуации в Украине можно будет после Пасхи 2020-04-14 18:00 147

Лента

20:00 Цены рванут вверх: украинцев предупредили о новом подорожании, к чему быть готовым
19:30 Ученые заявили о препарате, который "обманывает" коронавирус
19:00 Украинские банки массово вводят кредитные каникулы
18:30 Пенсии украинцев пересчитают по новой схеме: чего ждать уже в мае, важное уточнение
18:00 Зеленский заявил, что говорить об улучшении ситуации в Украине можно будет после Пасхи
17:30 Пока заморозки и штормовой ветер: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине
17:00 В УПЦ МП приняли решение по Пасхе в карантин
16:30 МВФ ожидает резкое падение экономики Украины
видео 15:46 ТОП НОВЫХ ФИЛЬМОВ ОНЛАЙН, ОСНОВАННЫХ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
15:11 Сколько живет коронавирус COVID-19 на деньгах, масках и почтовых посылках